RAJU tuleb taas! Kümnest duellist kaheksa on juba paigas

Marcelo Alfaya (45) on näinud ja katsunud vabavõitluse maailma absoluutset tippu. Ta on võidelnud endiste ja tulevaste UFC staaridega nagu Jon Fitch, Jake Ellenberger ja Aleksei Oleinik. Lisaks on ta osalenud tõsieluseariaalis The Ultimate Fighter. Profina on tal kirjas 18 võitu ja 12 kaotust. Alfaya on Brasiilias sündinud võitleja ja tal on Brasiilia jiu-jitsu must vöö. Tema võidud jagunevad võrdselt nokautide, alistuste ja kohtunike otsuste vahel. Kaotused on tulnud ainult läbi nokaudi või kohtunike otsuse.