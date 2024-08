Eesti kurlingunaiskond avab hooaja MK-etapiga Norras

Eesti esindusvõistkonna kapten Liisa Turmann sõnas, et alanud kurlinguhooaeg tuleb tihe. „Jagamisel on olümpiamängude kvalifikatsioonipunktid ning kõik naiskonnad panustavad oma mängudesse maksimaalselt. Sügisel ootavad meid ees Euroopa meistrivõistlused, kus mängime tugevaimas A-divisjonis, mis nõuab meilt parimat vormi, tugevat ettevalmistust ja laitmatut koostööd jääl,“ sõnas Turmann ning lisas, et enne Euroopa meistrivõistlusi selle aasta novembris on naiskonna kalendris kirjas viis rahvusvahelist turniiri.