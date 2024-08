US Openil kokku kukkunud tennisäss viidi matšilt minema ratastoolis

28-aastase tennisisti sõnul tekkisid tal üsna karmid krambid. „Juba neljandas setis tundsin, et mu jalad hakkavad krampi tõmbama. Krambid käisid läbi nii abaluust, puusast kui ka reiest. Siis tekkisid mul hingamisraskused ning abilised panid mind ratastooli. Palusin tegelikult kanderaami, aga seda ei tulnudki. Kui mind väljakult minema kanti, siis olin jätkuvalt krampides,“ kirjeldas Nishioka.

„Krambid kestsid umber tunni, kuid tunnen end nüüd paremini. Kuid mu keha on jätkuvalt suurtes valudes, mistõttu loobun ka paarismängust ja lähen tagasi Jaapanisse. Lõpp oli karm, millest on kahju, sest ma oleksin võinud selle matši võita. Tänan teid toe eest ja vabandan, et pidite muretsema,“ lisas eelmisel hooajal parimal juhul maailma edetabeli 23. real olnud tennisist.