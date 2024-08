Tupikseis. Soomlased üritavad aastaid tühjalt seisvat Hartwall Arenat Vene ärimeestelt kätte saada

Endise nimega Hartwall Arena on soomlaste vaste meie Unibet Arenale, ent alates Ukraina sõja algusest seisab saal tühjalt. Areeni enamusosalus on venelaste Roman Rotenbergi ja Gennadi Timtšenko ettevõttel, aga ärimehed on nii USA kui ka Euroopa Liidu sanktsiooninimekirjades. Liiati pole nad viimastel aastatel midagi saali panustanud, mistap areen seisab tühjalt ning vahepealsel ajal on tekkinud enam kui 100 000 eurosed võlad, mille järel lülitati saalist kütegi välja.

Nii üritavad soomlased leida lahendusi, kuidas alates 2022. aastast tühjalt seisev saal enda kätte saada. Näiteks soovis põhjanaabrite jäähokilegend Teemu Selänne oma ettevõte kaudu areeni rentida, ent samas on rahalised tehingud sanktsiooni all olevate venelastega keelatud.

Välisministeeriumi sanktsioonide koordinaator Pia Sarivaara sõnul on mööndustega rentimine võimalik, aga seda kindlatel tingimustel. „Rentimise võimalikkust saab hinnata alles siis, kui sanktsiooninimekirjas olijad on valmis kinnisvara rentima, osapooled on asja kokku leppinud ning rentimisel arvestatakse sanktsioonide ja muude õigusaktide täitmist,“ tõdes Sarivaara, et pall on venelaste käes.