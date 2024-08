Premium liiga eelmise hooaja parim väravakütt naasis meistrisarja

Kahel korral ka koondises särgis väljakule jooksnud Koskor on meistriliiga tasemel löönud 229 mänguga 82 väravat. Tartlane on lisaks Itaaliale õnne proovinud ka Islandil ja Küprosel, aga seal pole ta sarnaselt püssi paukuma saanud.

„Tristan on eelnevatel hooaegadel Premium liigas tõestanud, et on kvaliteetne ründaja ning suudab väravaid lüüa,“ lausus Tammekat vedav Kristjan Tiirik. „Tammekal on hea meel tema liitumise üle. Saab väga huvitav olema näha teda koos Ahmed Basheriga vastaste kaitseliine ohustamas.“