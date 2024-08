KUULA | „Tõelised võitjad“: Toomas Murulo: hea kohtunik peab suutma alati selgelt mõelda

Toomas Murulo: See on selline kahe otsaga asi. Istevõrkpall on amputantide mäng eelkõige ja siis ambutraadid tulevad kas siis liikumispuudega, kas siis sünnipäraselt, neil on mingi õnnetus juhtunud või siis sõja tagajärjel. Ja me keegi ei soovi, et Eesti kusagilt väga sõdiks. Jah, meil on Invictuse meeskond toimetanud, nad on sõjaveteranid. Tänu sellele on Eestis ka selline istepallivõistkond, kes käib siin Euroopas, Pronksliigat on käinud siin iga aasta mängimas, aga jah, suuremates riikides, kus on nii-öelda mängijate valik nagu tavavõrkpalliski suurem. Me teame, et Bosnias on istevõrkpalli liigad, Iraanis liigad, Brasiilias on liigad. Et need on suured tipud, kes arenevad ja toimetavad, aga samas mõned, Venemaa nüüd ei mängi, neil oli üks võistkond nii mehi kui naisi, Ameerika ühendriikidel, neil on üks võistkond, ainult neil ei ole liigat, Kanadal sama. Et need riigid, kus hästi palju mängitakse seda konkreetset mängu, neil on oma turniirid, mispärast nad on maailma tipus. Hiina süsteemi ma ei tea, aga nad on naistest tipus, kuid mehed ei ole sinna jõudnud – see on jälle huvitav variant. Et seal on palju just sõdadega seoses tekkinud neid mängijaid ja eks ta omal ajal 1948. aastal see istevõrkpall tekkiski veteranidest tegelikult.