Eesti võrkpallinaiskond kohtub valikmatšis Sloveeniaga. Toobal: tahame kapteni viimases mängus panna positiivse punkti

Peatreener Andres Toobal tahab viimases kohtumises näha võitluslikkust ja mängu nautimist. Vastane on võrreldes Euroopa Kuldliiga turniiriga tugevamaks muutunud, sest lisandunud on mitmed kogenumad mängijad. „Seal peaks olema algkoosseisus neli uut mängijat, see on sisuliselt teine võistkond. Ja nad on ikka tugevamaks muutunud, mitte noorenduskuuri teinud. Meie peame kindlasti väga hea emotsiooniga sellele kohtumisele vastu minema ja püüdma neid võimalikult palju surve alla panna. Rasket tööd oleme palju teinud ja nüüd oleks aeg selle vilju ka maitsta,“ sõnas Toobal.

„Järgmisteks aastateks on meil veel kõvasti tööd teha, välisliigadest kodumaalne naasnud või karjääri lõpetevate mängijate rolli peavad noored üle võtma,“ ütles Toobal. „Eks meil on sellega seoses ka teatud kasvuraskused olnud, aga see on protsessi osa. See on naiskonna viimane mäng sel suvel ja kapteni jaoks päris viimane, tahaks seega positiivse punkti panna ja näha, et platsil olles tuntakse sellest ka rõõmu. Lihtne see muidugi pole, sest vastane on tugev, aga tahaks julgelt mängima minna ja Alessandro (Sloveenia peatreener Alessandro Orefice juhendas varasemalt Eestit-toim) näol on mängijatel ka lisamotivatsioon olemas.“