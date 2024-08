Ainult taevas on piiriks! Kuhu viib imemees Armand Duplantis maailmarekordi?

24-aastane Armand „Mondo“ Duplantis on müstiline mees. Mõni nädal tagasi Pariisis võitis ta juba teise olümpiakulla maailmarekordi 6.25-ga.

Sellega täitis USA-st pärit rootslane, kes noorele eale vaatamata juba kõik võimaliku võitnud, oma lapsepõlveunistuse. Olümpiavõidu järel rääkis teivashüppe äss, kuidas just olümpial ilmarekordist unistas. „Visualiseerin seda hetke oma peas tuhandeid kordi. Pea iga kord, kui oma tagaaeda hüppama läksin, mõtlesin sellele: maailmarekordiline kõrgus ja olümpiafinaal,“ sõnas nelja-aastaselt teivast hüppama hakanud Duplantis. „Hoojooksu alustades tundsin nagu oleksin seda juba tuhat korda teinud. On lihtsalt hullumeelne, et unistus saigi teoks.“