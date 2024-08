Tänaku tiimiga seostatud M-Spordi esisõitja kommenteeris kuulujutte

Aastaid M-Spordiga seotud olnud 29-aastane Fourmaux teeb WRC-karjääri parimat hooaega. Tema arvel on neli poodiumikohta, üldarvestuses on ta üheksa ralli järel 119 punktiga viies.

Hyundais jätkab 2025. aastal kindlasti Tänak ja suure tõenäosusega ka tänavuse MM-sarja liider Thierry Neuville. Sel juhul oleks Fourmaux võistkonna kolmas sõitja. Nimelt kaalub Hyundai oma taktika muutmist - seni on kolmandat autot jaganud kaks või enam sõitjat. Tänavu on selles rollis Andreas Mikkelsen, Esapekka Lappi ja Dani Sordo.

M-Spordi võistkonna juht Richard Millener loodab, et Fourmaux jätkab siiski nende ridades. „Ta on eriline talent, kes on kinnitanud, et jahib M-Spordiga karjääri esimest etapivõitu ja kui õige aeg tuleb, siis ka MM-tiitlit. Nüüd peame järgmistel kuudel kõvasti vaeva nägema, et teda enda juures hoida,“ lausus ta.