Jalgrattur Martin Laas võitis Hiinas teise etapi ja kerkis üldarvestuses liidriks

„Võib öelda, et oli rahulik päev, sest oli teada, et tuleb grupifiniš ja ilm oli natuke soojem kui eile ehk 34-35 kraadi. Rattakompuuter näitas pidevalt 40-41, aga õnneks oli piisavalt jääd ja vett autos, et ennast jahutada ja ülekuumenemise ohtu mul ei olnud,“ ütles Laas Eesti Jalgratturite Liidu pressiteate vahendusel. „Sõit läks nii nagu planeerisime. Lõpus tegid poisid ilusasti kõik selleks, et ma oleks viimastel kilomeetritel õiges kohas ja värske.“