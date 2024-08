Kaspar Treier peatreener Miličići rasketest treeningutest: tegelikult on see äge!

Kui juunikuus rääkis Treier Delfile, et peatreener Igor Miličić ehitab võistkonda üles Euroliiga klubide metoodika põhjal, siis senine ettevalmistus on tema sõnul väidet kinnitanud. „Treeningud on pikad. Vahel astun kell üheksa hommikul saali ja lahkun sealt päeval kell kaks. Seejärel tuleb kell viis uuesti saalis olla ja vahepealse aja üritan lihtsalt magada ning puhata,“ nentis Treier.