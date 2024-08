F1 sõitja sai poole hooaja pealt kinga, tema koha võtab üle Aroni konkurent

23-aastane Sargeant on üks kolmest sõitjast, kes tänavusel hooajal veel punktiarvet polnud avanud. Ebastabiilsete esituste tõttu spekuleeriti meedias juba pikemat aega ameeriklase tuleviku üle.

Jutud said veel rohkem hoogu juurde möödunud nädalavahetusel toimunud Hollandi GP-l, kus Sargeant tegi Williamsi masinaga kolmandal vabatreeningul nii tõsise avarii, et kvalifikatsiooniks tema masinat korda ei saadud. Teisipäeval teataski Williams, et Sargeant aeg tiimis on läbi.

„Hooaja keskel sõitja vahetamine pole otsus, mida teeksime kergekäeliselt,“ sõnas meeskonna juht James Vowles. „Usume, et selle käiguga on meil parem võimalus hooaja teises pooles punktide eest heidelda. See on kahtlemata Logani jaoks väga raske. Täname teda raske töö ja positiivse suhtumise eest. Aitame tal võidusõitjakarjääri tulevikus jätkata.“

Sargeant võistles Williamsi eest 36-l etapil. F1 karjääri ainsa punkti teenis ta mullu Austinis toimunud USA GP-l.

Võimaluse sai argentiinlane

Viimased kõlakad seostasid Williamsiga endist Haasi pilooti, praegust Mercedese varusõitjat Mick Schumacherit. Meeskond andis võimaluse aga oma akadeemia juuniorile, argentiinlasele Franco Colapintole.

21-aastane võidusõitja võistles esimest täispikka hooaega vormel 2-s, kus on konkurentsis ka Paul Aron. Kui eestlane hoiab üldarvestuses 124 punktiga kolmandat kohta, siis Colapinto oli 96 silmaga kuues. Colapinto teeb vormel 1 debüüdi juba sel nädalavahetusel Itaalias Monza ringrajal.

„Suur au on teha F1 debüüt Williamsis,“ sõnas mullu F3-s hooaja kokkuvõttes neljandana lõpetanud Colapinto pressiteate vahendusel. „Poole hooaja pealt F1-ga liitumine saab olema kõva õppimiskoht, aga olen väljakutseks valmis. Olen valmis kõvasti töötama, et meeskonnale edu tuua.“

Williamsi esisõitjana jätkab Tai sportlane Alexander Albon. Williamsi uue hooaja koosseis on juba paigas. Võistkonnas jätkab Albon, tiimiga liitub tänavuse aasta järel Ferrarist lahkuv Carlos Sainz.