Poola jalgpallitäht lõpetas 34-aastaselt karjääri

Poolakas veetis viimased seitse hooaega Torino Juventuses, kus tema arvele jäi 252 kohtumist. Augusti keskpaigas selgus, et kahe osapoole teed lähevad lahku. Teisipäeval teatas Szczesny, et ta ühegi teise klubiga ei liitu ja lõpetab sootuks karjääri.

„18 aastat pühendusin iga päev jalgpallile,“ kirjutas väravavaht sotsiaalmeedias. „Tänan tunnen, et kuigi keha on uuteks väljakutseteks valmis, siis süda pole enam seal. Tunnen, et nüüd on õige aeg pühenduda perekonnale: mu imelisele naisele Marinale ja kahele ilusale lapsele Liamile ning Noeliale.“