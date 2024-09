Vene meeskonna disklahv Counter-Strike’i Majorilt tühistati pärast treeneri neli aastat hilinenud vaiet

ESIC-i pressiteates antakse teada, et kuigi juhtum on tänaseks aegunud, võeti see õigluse kaitsmise eesmärgil kommitee apelleerimiskomisjoni poolt eriolukorrana siiski vaatluse alla. Apelleerimiskomisjon leidis, et arvestades Kotšugovi poolt esile toodut uue informatsiooni väärtust, on õiglane mehe karistuspunktide arvu kahandada, mille tulemusena jääb venelane nüüd alla mängutootja Valve poolt seatud karistuspunktide piirmäärale, mistõttu saab venelane pärast nelja aastat taas Major turniiridega seotult oma nägu näidata.