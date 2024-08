Jari-Matti Latvala: WRC sarja punktisüsteem läheb muutmisele

WRC sarja eestvedajad lõid tänavuseks rallihooajaks uue punktisüsteemi, kus esimesed punktid jagatakse välja laupäeva õhtul kümnele parimale sõitjale. Pühapäeval on eraldi arvestus, kus punkte saavad seitse kiireimat. Lisaks on alles tavapärane punktikatse.

Tänavune süsteem on saanud omajagu kriitikat, sest sellises arvestuses ei ole võitjale enam automaatselt enim punkte garanteeritud. Ralli võidu tähtsus on nii omajagu vähenenud. Positiivsest küljest on aga pühapäevad ehk ralli viimase võistluspäevad muutnud varasemast hoopis põnevamaks.

Toyota tiimi juht Latvala rääkis Rallit.fi-le, et kõnealuse punktisüsteemiga tulevikus ei jätkata. „Erinevaid läbirääkimisi on juba peetud ja meile on lubatud, et see muutub,“ avaldas soomlane, kes ei osanud öelda, kas kasutusele võetakse varasemast tuttav süsteem või töötatakse midagi uut välja. „Kas minnakse tagasi 2023. aasta reeglite juurde? Seda ma ei julge lubada, aga kindlasti see muutub,“ märkis Latvala.