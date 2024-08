Eesti virtuaalse vormelisõidu meistrivõistluste avaetapil peremehetses Rainer Talvar

Nende eeldatav duell sai aga läbi juba esimeses kurvis, kus Janis murule kaldus ja võistlejaterivi teise kümne lõppu langes. Esimese poole ringiga saavutas Talvar Tamme ees turvalise edu ja edaspidi ainult kasvatas seda. Tamme tuules püsis esialgu 2022. aasta meister Risto Kappet, kuid mõne ringi möödudes hakkas temagi maha jääma ja pidi tõrjuma jälitajate rünnakuid. 50-minutilise sõidu lõpuks oli Talvari edu 18 sekundit, ka Tamm finišeeris teisena uhkes üksinduses. Kolmanda koha sai tiimikaaslaste ägedas, kuid sõbralikus duellis Reno Kööts, kes ületas finišijoone vaid 0,3 sekundit enne Juss Parekit. Eksmeistritest lõpetas Kappet sündmusterohke sõidu kuuendal ja Janis üheksandal kohal. Talvar teenis kahe sõiduvõidu ja kahe kiireima ringiga ka maksimaalsed võimalikud 80 punkti ning asus seitsmeetapilist sarja juhtima. Teisel kohal on tema meeskonnakaaslane Silver Tamm, kellele teised kohad eelsõidust ja finaalist annavad kokku 63 punkti. Kolmas on Reno Kööts 58 punktiga, järgnevad väikeste vahedega Gert Raudsepp (45), Risto Kappet (44), Dmitri Janis (44) ja Juss Parek (42).