KUULA | Mida teha enne, kui hakkad tormis masti maha raiuma

Annika räägib muu hulgas oma viimase sadamaregatiga seotud kogemustest. Kuigi prognoos lubas tugevaid puhanguid, otsustas nende meeskond võistlust jätkata. „Pean ütlema, et mu tiim on selline külma peaga ja rahulik. Nad oskavad merel toimetada, nii et mul oli väga kindel nendega minna,“ toob Annika esile meeskonna olulisuse, sest mereoludes on paindlikkus ja valmisolek äkilisteks muudatusteks kriitilise tähtsusega.