Kristjan Kitsing lõi käed TalTechi korvpallimeeskonnaga

Karjääri vältel ka Argentina, Taani ja Leedu kõrgliigas mänginud Kitsing on suurema osa karjäärist esindanud Kalev/Cramot, eelmise hooaja lõpetas ta Tartu Ülikool Maks & Moortisi särgis. Kuid uuel hooajal tõmbab 33-aastane suur äär selga TalTechi vormi.

„Asudes uuel kooliaastal magistriõpingutele, oli TalTechi meeskonnaga liitumine minu jaoks loogiline samm. Üritan olla abiks nii nõu kui jõuga ning olla eeskujuks, et sporti ja kooli on võimalik ühendada!“ lausus 206-sentimeetrine Kitsing, kes esindas TalTechi ka hooajal 2015-2016. Toona jäi meistriliigas tema arvele keskmiselt 16 punkti ja 6 lauda.

Peatreener Alar Varrak möönis, et nad on Kitsinguga vanad tuttavad. „Oleme TalTechiga liitumisest rääkinud juba pikka aega ja Kitsingu tulek annab meile juurde väga olulise lisakäigu pikkade osakonnas. Usun, et tema ohtlikkus kolmese tagant toob koju nii mõnegi võidu ning loob teistelegi ruumi kergemateks korvideks,“ märkis ta.