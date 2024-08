Ebaõiglus? Maailmarekordi jooksnud Ingebritsen jäi Duplantise pärast suurest rahalisest preemiast ilma

Võistlusel oli 10 000 dollari ehk 8 954 euro suurune preemia päeva parimale sooritusele, mille aluseks võeti rahvusvahelise kergejõustikuliidu skooritabel. Ehkki Ingebrigtsen parandas keenialasele Daniel Komenile kuulunud maailmarekordit enam kui kolme sekundiga, siis Duplantise tippmargi vastu see ei saanud – esimene oli väärt 1339 ja teine 1320 punkti. Sealjuures oluline on seegi, et 3000 meetri jooks pole kergejõustiku põhiala ja mehed jooksevad seda pigem harva.