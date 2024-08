Üks läbi aegade parimaid Counter-Strike’i mängijaid on lähedal hinnalisele üleminekule Saudi Araabiasse

Eelmisel aastal maailma paremuselt teiseks mängijaks hinnatud ning viimasel kaheksal aastal järjestikku tulistamismängu esikahekümnes olnud superstaar liitub mitmete allikate põhjal hiljuti e-spordi maailmameistrivõistlustel maailma parimaks meeskonnaks kroonitud Falconsiga 1- kuni 1,2 miljoni suuruse üleminekusumma eest ja liituks meeskonnaga 3-aastase lepingu alusel. Kuuldusi on kinnitanud ka maailma suurim Counter-Strike’i uudistesait HLTV.org.

Tegemist pole esimese korraga kui Falconsi ja NiKo teed ristuvad, Bosnia ja Hertsegoviina täht oli meeskonnaga liitumisele lähedal ka 2023. aasta lõpus, kuid toona jäi tehing lõpuks katki, nüüd paistab, et osapooled on siiski üksteisele sobiva kokkuleppeni jõudnud ning kuulduste kohaselt on allkirjad Kovaci liitumiseks 2025. aasta alguseks juba antud.