Kuulujutud osutusid tõeks. Lätlane Sesks osaleb Rally1 autoga eksootilisel MM-etapil

„Oleme väga tänulikud, et kahekuise pausi järel saame taas võimaluse kihutada Rally1 autoga. Meie senine seiklus on uskumatu,“ sõnas Sesks. „Tšiilis Rally1 autoga võistlemine on hämmastav, mistõttu tänan toetuse ja koostöö eest nii promootorit kui ka M-Sporti. Muidugi tuleb sellest suur väljakutse, sest oleme ilma hübriidita aeglasel kruusarallil, mis toimub kõrgmäestikus. See saab olema karm nii sõitjale kui ka masinale, aga me armastamegi väljakutseid.“