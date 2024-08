Toyota tiimipealik Latvala: mõtleme sellele, kuidas Pajarile rohkem võimalusi anda

Ametlikult on Toyota teatanud vaid seda, et autoralli MM-sarja järgmisel hooajal lööb nende värvides täiskohaga kaasa kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä. Tiimipealik Latvala väitel on siiski ka muus osas järgmise aasta koosseis sarnane.

„Usun, et meil on samad sõitjad. Juhtide rindel suuri muudatusi ei tule,“ ütles Latvala soomlaste telekanalile MTV.

Sel hooajal on erinevatel etappidel Toyota Yarise Rally1 autosid roolinud Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sébastien Ogier. Sealjuures Rovanperä, Ogier ja Evans on Jaapani autotootja palgal alates 2019. aastast.

„Pean tunnistama, et Pajari sõit Jyväskyläs oli nii muljetavaldav, et loomulikult oleme meeskonna sees hakanud mõtlema sellele, kas meil oleks järgmisel hooajal võimalus talle anda rohkem sõiduvõimalusi,“ selgitas Latvala. „Arutelud on toiminud, aga otsuseid veel pole. Ütleme nii, et teema on tõsine.“