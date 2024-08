VIDEO | Soomlane tegi Paide rallil raju avarii, esimesena jõudis talle appi pealtvaatajana päeva nautinud Tänak

Kusjuures Hatanmaa ja kaardilugeja Juho Koski-Lammi seisu jõudis ühe esimese pealtvaatajana kontrollima 2019. aasta maailmameister Tänak. „Näitasin pöidlaga, et minuga on kõik korras. Ma sel hetkel ei teadnud, et näitan seda Tänakule,“ muljetas noor soomlane sotsiaalmeedias. „Õppisime olukorrast seda, et karedal asfaldil ei lähe pidamine teisel läbimisel märgatavalt paremaks.“