Rein Taaramäe: šansid Vueltal etapp võita on väiksemad, aga ikkagi olemas

„Vahed on kokkuvõttes väikesed ja liidrid ajasid natuke oma mängu taga. Näen, et sellel Vueltal on võimalused rohkem teises pooles. Kuumas, kui vahed väikesed olid, on seda šanssi suhteliselt vähe,“ rääkis Taaramäe ERR-ile . Ühe etapi jooksul kaotas ta kehakaalust koguni kuus kilogrammi, 70 kg pealt 64 peale.

„Mul on natuke mõistus peas või pähe tulnud, et ma ei ole nii uljas ja tugev kui olin noorena. Olen nõrgem ja noorte tase on kõvem, pean suhteliselt targasti sõitma. Šansid võita on väiksemad kui vanasti, aga šansid on ikkagi olemas. Kui mingi šanss tuleb, siis oleks ka hea olla ja mitte enne tühjaks tõmmata, kus seda tegelikult ei ole mõtet teha,“ selgitas karjääri viimast suurtuuri sõitev rattur.