Talihärm ja alaliit ei leia ikka ühist keelt. Laskesuusataja: minu usk neisse on kadunud. Spordidirektor Kõiv: kedagi ei hoita jõuga eemal

Talihärma ja Eesti laskesuusatamise föderatsiooni (ELSF) suhted on külmad olnud juba aastaid. Sportlasel pole peatreenerite Fjodor Svoboda ja Stefan Lindingeriga klappi tekkinud, aja jooksul on lahkhelid süvenenud ka alaliidu endaga. Nagu äsja Otepääl lõppenud suvebiatloni MM-il selgus, pole midagi muutunud.

Mis on tüli tuum? Paraku on seda ühe-kahe lausega keeruline selgitada, sest osapoolte nägemused on niivõrd erinevad. Kui Talihärm soovib alaliidult tuge, siis spordidirektor Kauri Kõiv ütles, et üle kümne aasta Eestit tippkonkurentsis esindanud laskesuusataja viimase hooaja individuaalsed tulemused ei annagi alust midagi nõuda.