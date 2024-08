Kristian Kullamäe: tiimikaaslased on õhinal, et saavad minuga Eestisse tulla

25-aastane tagamängija rääkis Delfile, et algava hooaja ettevalmistus on eelmise aastaga võrreldes olnud pisut teistsugune, sest kõik on juba tuttav. „Teine aasta samas meeskonnas. Treenerid on samad, mängijad muutusid, vaid viis meest jäi alles,“ sõnas koondislane.