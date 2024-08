Eesmärk läheneb! Mis aitas kaks Eesti jalgpallurit korraga tippliigasse?

Praeguseks ongi Eesti jalgpall olukorras, kus meil on kaks suurliigas (need on Inglismaa, Hispaania, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa) mängivat vutimeest. Enne värskelt alanud hooaega oli sellisel tasemel mehi meil üldse olnud kolm (Mart Poom, Ragnar Klavan, Georgi Tunjov). Nüüd lisandusid nimekirja Karl Jakob Hein ja Karol Mets.