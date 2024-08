Õilme Võro jooksis lubatust napilt tugevama taganttuule toel kiiremini 100 meetri Eesti rekordist

Tänavuse välihooaja alguse vigastuse tõttu vahele jätnud Võro võitis naiste 100 m jooksu ajaga 11,33. See on kahe sajandiku võrra nobedam kui 2014. aastast Ksenija Baltale kuuluv Eesti rekord. Kuna Võro jooksus puhus taganttuul 2,1 m/s, siis uue tippmargina 11,33 kirja ei lähe. Lubatud on taganttuul kuni 2 m/s.