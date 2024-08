Keila KK endiste liikmete vanemate avalik pöördumine: miks Keila linn ei ole pöördunud prokuratuuri?

Kohe saab aasta sellest, kui Keila linnas lahvatas suur korvpallitüli. Võttes arvesse viimase nädala meediakajastusi, näib, et vaibumismärke veel pole. Selle taustal on aga pea sama kaua keerelnud juhtum, mis ei ole kahjuks pooltki nii suurt kajastust saanud. Nimelt puudutab see Keila Linnavalitsuse (Keila LV) rahaeraldusi Keila Korvpallikoolile (Keila KK) toonaste Keila KK õpilaste nimel, nende endi ja nende vanemate teadmata. Kuna sihtotstarbelisena mõeldud toetused ei ole ei otseselt ega ka kaudselt taotlustes nimetatud noorsportlasteni jõudnud, on meis tekkinud arusaam, et juhtunut soovitakse nii Keila LV kui ka Keila KK poolt maha vaikida.

Juhtunu valguses oleme mõistnud, et Keila LV on teinud rahaeraldused usus ja veendumuses, et Keila KK kasutab saadud vahendeid taotluses nimelistelt toodud sportlaste toetuseks. Saades aga teada, et Keila KK ei ole nimetatud viisil käitunud, mõistame Keila LV ja Keila KK vahel tekkinud usalduskriisi, samas jääb meile mõistmatuks, miks Keila LV ei ole rakendanud kõiki seadusest tulenevaid võimalusi uurimaks, kuhu need nimeliselt määratud toetused on läinud ja kes on need osapooled, kes sellest reaalselt kasu said. Allpool on pikemalt lahti kirjutatud toetuste juhtumid ja info, mis meil on õnnestunud tuvastada: