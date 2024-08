Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Johann Poolak teenis tänavustel Pariisi olümpiamängudel seitsmenda koha. Sellega sai Raja ja Endreksoni profikarjäär läbi. Samas avaldati esmalt lootust, et võib olla õnnestub peatreener Sinisalo Eestis hoida. Praeguseks on selgunud, et mitte.