Bundesliga karjääri valusa kaotusega alustanud Karol Mets: selline tunne, et meilt rööviti see tulemus

„Endale jääb pärast mängu selline tunne, et meilt rööviti see tulemus. Bundesliga tundubki esmapilgul väga brutaalne, sest kui ise oma võimalusi ära ei löö, siis teeb seda vastane sisuliselt eimillestki. Kaks lööki nad vist ainult raami tegidki ja mõlemad läksid väravasse. Tulemuse mõttes ikka suur pettumus. Mängisime väga korralikult ja omasime võitmiseks häid võimalusi, aga lõpptulemus on karm,“ rääkis Mets Eesti ajakirjanikele.