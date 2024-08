VIDEO | Üheksa Eesti langevarjurit püstitasid uue vertikaalse vabalendamise rekordi

Aljas selgitas, et eesmärgiks võeti just üheksast inimesest koosnev kujund, sest see on suurim formatsioon, mida Eesti tingimustes praegu teha saab: „Eesti Langevarjuklubi hüppelennuk Pilatus Porter PC-6 võtab pardale kümme langevarjurit ning üks koht peab kaameralendajale jääma. Porter on ainus hüppelennuk Eestis, mis taolisteks rekordihüpeteks sobib, st piisavalt kõrgele lendab. Seega selleks, et äsja tehtud rekordit tulevikus ületada, peaksime kas välismaale minema või Eestisse suurema hüppelennuki rentima.“