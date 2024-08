Probleemidega maadelnud Vips jõudis IndyCari etapil 20 parema sekka

Järgmised boksipeatused ei läinud Vipsil samuti õlitatult ja hiljem selgus, et terve sõidu vältel oli tal probleeme ka siduriga. Kõigi äparduste kiuste õnnestus Vipsil lõpuks finišijoon ületada 19. positsioonil. Kokku võistles Portlandis 28 autot.

Võidu noppis austraallane Will Power (Team Penske), kes edestas sarja liidrit Alex Paloud (Chip Ganassi) ja ameeriklast Josef Newgardenit (Team Penske). Punktitabelis kahanes hispaanlase edu Poweri ees nüüd 54 punkti peale. Sõita on jäänud veel kolm etappi.