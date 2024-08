Levadia alistas liidrite duellis Kalju 3:0, Unitedi võidupõud sai valusa jätku

Levadia läks kohtumist 20. minutil Robert Kirsi väravast juhtima ning teisel poolajal said jala valgeks ka Mihkel Ainsalu ja Mark Oliver Roosnupp.

Liigatabelis on Levadia edu Kalju ees nüüd 15 punkti, kuid samas on nõmmekas pidanud ühe mängu vähem.