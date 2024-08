Simple Sessionil kukkunud Alex Hiami seisund on stabiilne. Spekulatsioonide kohaselt minestas rattur juba enne kukkumist

„On teada, et ta on arstide hoole all ning tema seisund on stabiilne. Rohkem teada ei ole,“ kommenteeris Raum. Kukkumise järel peatati kogu võistlus, mida jätkati täna ehk pühapäeval. „Selline otsus ei pruugi olla ekstreemspordiüritustel tavapärane praktika ja seda otsustab iga korraldaja ise. Otsust arutati ka teiste võistlejatega ning kõigile tundus, et on parem hiljem jätkata,“ rääkis ta.

Enda tulemusega jäi Savik aga rahule: „35. koht on esimese Simple Sessioni kohta väga-väga tuus.“ Samuti uskus ta, et võrreldes eelmiste aastatega on BMX klassi tase veelgi tugevam. Ma usun et tase on kindlasti kõvem, sest kohal on mitte ainult tänavasõitjad, vaid osaleb ka palju häid pargisõitjaid, grupp on laiem.“