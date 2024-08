FOTOD | MM-i kuuenda kohaga lõpetanud Susan Külm: ma ei jäta jonni, proovin igal võistlusel

Kui Külm kuulis, et mäng käib kuuenda koha nimel, mõtles ta esiti, et jätab otsustamise lõpu peale. „Aga kui temast mööda laskusin, mõtlesin, et proovin. Et kui kaotan, siis vähemalt proovisin. Õnneks olid tal ka kolm päeva ilmselt juba jalgades ja täna võitsin mina,“ rääkis ta.