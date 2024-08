Themase seljatanud Dmitri Salamatin saab endale Yakuzaks keerulise vastase

Eestit esindav Salamatin on vasakukäeline võitleja, 190 cm pikk ja kaalub 81 kg. Mees esindab Garant võitlusklubi ning treenib Sergei Vinokurovi käe all. Salamatinil on seljataga viie professionaalse matši kogemus, millest on ta võitnud neli ning kaotanud ühe. Tema karjääri tipphetkeks on 2022. aasta Euroopa meistritiitel Rahvusvahelise Muay Thai Föderatsiooni (IFMA) lipu all.

Vaatamata noorele eale on Salamatin tuntud oma rahuliku ja tugeva vaimse hoiaku poolest võitlusringis. „Vastasel pole vahet. Sa võid öelda mulle, et tõuse üles ja ma olen valmis,“ sõnas Salamatin möödunud kevadel toimunud Yakuza Fight 6 NEW ERA’l.

Salamatini vastasena astub 12. oktoobril ringi Soomet esindav 26-aastane Volodymyr Holubiev. Ukrainast pärit võitleja treenib Turku Muay Thai klubis tuntud treeneri Riku Immoneni juhendamisel ning on kolmekordne Soome Muay Thai meister. Holubiev on 178 cm pikk ja kaalub 83 kg.

Holubiev on professionaalses ringis küll uus nimi, omades kaht võitu, millest üks on saavutatud nokaudiga, kuid tema mitmekülgsus võitlusalade vahel – alates K1-kickboxingust kuni MMA ja profipoksini – teeb temast ohtliku vastase igale võitlejale. Holubievi stiil on agressiivne ja sihikindel, ning ta on näidanud, et suudab kohaneda erinevate võitlusstiilidega.

„See on lihtsalt äri,“ märkis Holubiev eesootava võitluse kohta, näidates oma rahulikku ja kalkuleeritud suhtumist.

Võitlusõhtu Yakuza Fight 6 NEW ERA toimus Rakvere Spordikeskuses 16. märtsil. Teise turniiri poolfinaalis astusid ringi Salamatin ja Themas. Kohtunike otsusega võitis matši Salamatin.

