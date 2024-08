KOMMENTAAR | Kuidas tennise antidoping kaks korda vahele jäänud maailma esireketi Sinneri häbitundeta, kuid elegantselt puhtaks pesi

Ses maailmas on ikka nii, et kõik on võrdsed, ühed veidi võrdsemad ja mõni kõige võrdsem. Jutt käib dopingust. Enamusele, kelle organismist leitakse halb analüütiline leid ja kuigi tõdetakse, et tegu on juhusliku saastumisega, saavad täiega (Heiki Nabi ja Therese Johaug, 18 kuud võistluskeeldu), ühed pääsevad kergemalt (Simona Halep, 9 kuud) ja mõni tunnistatakse suisa süütuks (tennise maailma esireket Sinner).