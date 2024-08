Kas Hein saab tõrjuda Madridi Reali staaride pealelööke? Real Valladolidi peatreener ei avanud koosseisu osas kaarte

Heina pääsemine algkoosseisu on teadmata. Võrreldes eelmise mänguga on Valladolidil kasutada mullu tiimi teiseks numbriks olnud ja suvel klubiga uue kolmeaastase lepingu sõlminud Andre Ferreira, kes avamängus kandis eelmisest hooajast üleval olnud mängukeeldu.

„Eelmine mäng on ajalugu. On asju, milles peame paremaks saama ning asju, mida peame tegema edasi. Nüüd on meil tegu vastasega, kel on maailma parimad mängijad. Saab olema keeruline, kuid me peame tegema oma asja, võitlema ja minema Madridi lootusega tulla sealt millegagi tagasi. Peame andma endast sada protsenti ja olema valmis kannatama,“ ütles Valladolidi uruguailasest peatreener Paulo Pezzolano reedesel pressikonverentsil.