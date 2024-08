Süütu selfi Pariisi olümpial võib Põhja-Korea lauatennisistidele kalliks maksma minna

Põhja-Korea uudistest inglise keeles kirjutav ja Seoulis baseeruv väljaanne Daily NK vahendab, et Jeong-siki ja Geum-youngi teguviis on valitsusametnikele pinnuks silmas. Kritiseeritud on nii pildile jäämist üldiselt kui ka seda, et sportlased seda tehes naeratasid.