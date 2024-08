DELFI VIDEO | Robin Liksori kaks kõige kangemat konkurenti Pariisis on venelased. „Kahjuks pole sinna midagi parata“

Millised järeldused Liksor sellest vahejuhtumist on teinud? „Järeldus on see, et tuleb reeglid rohkem läbi käia. See on alati kahe otsaga asi, kas see on rohkem treeneri, delegatsiooni või sportlase enda teha. Tegelikult on see kõikide vastutus. Ka mina sportlasena pean veenduma, et reeglid oleks läbi loetud. See juhtus üldse seetõttu, et koroonaajal olid reeglid võrreldes tavapärasega erinevad, aga olümpial pöörati jälle tavaliseks - nii juhtuski, et läks, nagu läks.“