VAATA OTSE | Simple Sessioni rulasõidus võidutses tuttav hispaanlane. Mida suudavad BMX-ratturid?

29-aastasele Danny Leonile on see viies Simple Sessioni poodiumikot – ta võidutses ka 2020. aastal, 2023. aastal jäi ta Julian Agliardi järel teiseks, 2017. aastal sai kolmanda ning 2015. aastal teise koha.

„Selle aasta tase oli ülikõrge, siin olid superhead rulatajad USAst, Jaapanist, nii et ma ei saanud kindlasti oma võidus kindel olla,“ kommenteeris oma võistlust Danny Leon, kes naljatles ka, et kui teise ja kolmanda koha võitja vanused kokku liita, siis saab tema vanuse 29. „Minu peamine eesmärk oli puhtad sõidud teha. Mulle meeldivad suured hüpped ning kui võistlusel on pargi ja tänavasõidu elemendid läbisegi, siis paneb see võistlejad proovile.“