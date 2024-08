Simple Sessioni rulasõidus võidutses tuttav hispaanlane, BMX-rattur teenis viienda tiitli

Simple Sessioni sai viiekordse võitja

„Sellise üheminutilise võistlussõidu puhul on kõige olulisem, et terve sõit puhtalt välja tuleks,“ seletas Reynolds. „Kammivabriku võistlusareen oli minu jaoks veidi rohkem pargisõidu-stiilis kui ma harjunud olen, aga mulle meeldis. Lahe on jälle tagasi Simple Sessionil olla.“

Võistluse kohtunik Bart de Jong rääkis üritust kommenteerides, et tegu on ainulaadse võistlusega, mis toob kokku pargi ja tänava distsipliini sõitjad ning lubab neil kahe erineva stiili elemente kokku segada. „Garrett Reynolds on küll rohkem tänava sõitja, kuid ta sooritused on ideaalsed ükskõik, mis ta ette võtab,“ seletas de Jong. „Ja ta jätab mulje, et see on nii lihtne, aga see ei ole, sest keegi teine ei suuda sama.“