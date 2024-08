FOTOD | Simple Sessioni finaali jõudis üks eestlane, BMX kvalifikatsioon jäi karmi kukkumise tõttu pooleli

„Olen rahul, et päris hästi läks ja keha pidas vastu,“ kommenteeris rulataja Erm oma sõitu. „Täna võtan rahulikult, aga homme tulen varem kohale, et enne finaali veel korra harjutada.“

Rula kvalifikatsioonis võidutses Pariisi olümpia finaalist tulnud Matias Dell Olio. Argentiinlane teenis oma esimese sõiduga kohtunikelt 83.58 punkti. „On ülimõnus tunne olla siin ja võistelda oma sõpradega pärast olümpiat ja seda tohutut survet, mida see suurvõistlus endaga kaasa tõi,“ rääkis Olio. „Ma ei ole tegelikult pargisõitja, nii et siinne rada sunnib mind mugavustsoonist välja ja see on põnev.“ Kuigi Olio võib pühapäevases finaalis kõrgeimat poodiumikohta sihtida, kinnitab mees, et tal on hea meel juba ka Tähtvere uue skatepargi avamisel saadud parima triki auhinna üle.