Koduselt MM-ilt enamat lootnud Regina Ermits: oleme mänginud suhteliselt piiri peal

„Suuri ootusi ei olnud peale pannud, aga ma eeldaks, et mu kehv tase oleks parem,“ rääkis ta pärast sprinti, kus tuli läbida kolm trahviringi. „Ise tahaks nii palju rohkemat, samas pole millelegi tugineda. Olen küll Eesti meistrivõistlustel suviti võistelnud, aga see pole väga see. Ma ei tea, mida ma endalt ootan, aga võib-olla mitte nii kehvi esitusi.“