Kolme päevaga kriisist välja roninud Eesti koondis jätkas võidukalt. Alar Rikberg: sellistest mängudest treenerina unistadki

Võõrustajad kontrollisid Kalevi spordihoones 1800 pealtvaataja ees kohtumist sisuliselt algusest lõpuni. Horvaadid said kolmes geimis kokku vastavalt 16, 19 ja 22 punkti. Eesti koondise ründemängu vedasid täna Märt Tammearu , Renee Teppan ja Robert Täht . Esimese arvele jäi 15 punkti. Ülejäänud kaks toetasid 11 silmaga.

Eestil on EM-i valiksarjas D-grupis käes kaks võitu. Valiksarja avamängus alistati möödunud laupäeval Iisrael 3:1. Iisrael on ühe võidu peal, sest kolmapäeval saadi võõrsil Horvaatiast jagu 3:1. Horvaadid on poole valiksarja peal seega ainsana võiduta.