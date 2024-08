FOTOD | Külm kerkis MM-il Eesti parimaks, Tomingas jäi tiitli kaitsmisest kaugele. „Lähen koju ja häbenen natuke.“

Otepäält teise esikümnekoha noppinud Külm tõdes, et esitused on olnud ootuspärased. Hõiskamiseks pole põhjust.

„Suvevormi kohta on seis hea. Loodan, et talvel olen tihedamas konkurentsis enam-vähem samadel kohtadel,“ ütles Külm, kelle ainus eksimus tuli lamadestiirus. Püsti tunneb ta ennast kindlamalt ja laupäeval väljendus see ka praktikas „Tuleb veel kõvasti tööd teha. Praegu on vorm tubli neli,“ märkis ta.