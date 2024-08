Karol Metsa eelmine treener teeb Premier League’is unelmate algust: nüüd alistati ka ManUnited

70. minutil oli aga hoopis ManUnited juhtväravale lähedal. Alejandro Garnacho saatis palli värava suunas, kuid enne võrku lendamist tabas see ka Joshua Zirkzee’d. VAR vaatas olukorra üle ning tulemuseks oli suluseis. ManUnitedi jaoks oli tegemist vägagi õnnetu olukorraga. Hiljem oli tükk arutlemist, kas Zirkzee puudutas palli meelega ja tahtis lihtsalt väravat enda nimele saada või oli tegemist lihtsalt õnnetu juhusega. Lõpptulemus oli aga see, et Unitedi väravat ei loetud.