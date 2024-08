FOTOD | Karjääri lõpetanud Raido Ränkel tuli Otepää MM-il starti: alguses andsin jah-sõna naljaga

„Kevadel, kui lõpetamisürituse tegin, ütles (Otepää MM-i võistluskomitee juht) Hillar Zahkna mulle, et siin peaksid veel võistlema. Et see on hooaja viimane võistlus. Naljaga ütlesin talle, et okei. Aga suve jooksul olin MM-i juba maha matnud. Valmistun Tallinna jooksumaratoniks - rulli pole väga sõitnud ja lasknud pole ka,“ rääkis Ränkel pärast tänast sprinti.