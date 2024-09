FOTOD JA VIDEO | Täispika Ironmani võit läks Tallinnast Taanisse, parim eestlane seitsmes

„Mul on väga kahetised tunded selle võistluse osas. Minu eesmärk oli olla kõige kiirem eestlane ja see mul ju õnnestus. Aga tegelikult oli see minu kõige raskem võistlus üldse, kõik mis sai halvasti minna see läks. Kukkusin kohe esimesest vahetusalast välja minnes jalgrattaga nii, et lenks oli kõver ja esimesed 30 kilomeetrit sõitsin kõvera lenksuga. Isegi pärast ratta korda tegemist ei saanudki enam korralikult hoogu sisse. Õnneks suutsin jooksus ennast kokku võtta,“ sõnas Läänemets võistluse pressiteate vahendusel.